Parigi 2024 equitazione | oro Germania nel dressage tredicesima medaglia olimpica per Werth

(Di sabato 3 agosto 2024) Isabelltrionfa anche ae continua a riscrivere la storia. In virtù del successo dellanel Grand Prix special dia squadre, la 55enne di Sevelen ha infatti conquistato la sua ottavad’oro. Salgono dunque a tredici le medaglie olimpiche ottenute, più di ogni altro atleta tedesco). Come se non bastasse,è anche diventata la prima atleta a vincere unain 7 diverse edizioni dei Giochi Olimpici.: oronelperSportFace.