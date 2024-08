Olimpiadi Parigi 2024 Paltrinieri sbotta | non si possono trattare così gli atleti

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 3 agosto 2024) Gregorionon le manda a dire in relazione alle condizioni del Villaggio alledi. “Villaggio olimpico? Ne ho fatti quattro, sicuramente è il peggiore. In camera non mi addormento mai prima delle due di notte. Fa troppo caldo. Noi qui siamo i protagonisti ed è impensabile non avere l’aria condizionata nelle camere. Non sigli. Non siamo tutelati”. Questo lo sfogo del campione del nuoto azzurro dopo aver strappato il pass per la finale olimpica dei 1500 stile libero acon il secondo tempo. “Questo 14.42 é un gran tempo, sapevo che avrei dovuto tirare”, ha aggiunto. “Se sarà il mio ultimo 1500 a un’Olimpiade? Potrebbe essere, ci pensavo stamattina. É un’opportunità grossa, sto bene in questi giorni, sento di poter competere”.