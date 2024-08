Olimpiadi Parigi 2024 le speranze di medaglia dell’Italia Borsino e percentuali 3 agosto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024)DIITALIA(3) TIRO A VOLO Ore 15.30: finale skeet maschile Siamo alle solite: il problema principale è qualificarsi per la finale, perché il livello è altissimo e i posti disponibili appena seiAl momento Tammaro Cassandro è secondo alla pari con altri tre tiratori a quota 74/75 alle spalle del fuoriclasse americano Vincent Hancock, a caccia del quarto oro olimpico della carriera. Il campano ha un piattello di vantaggio sui più immediati inseguitori. Per essere sicuro di accedere in finale, ad ogni modo, avrà bisogno di un 49/50 nelle ultime due serie. Chi invece non potrà permettersi alcun errore è Gabriele Rossetti, partito con una pessima prima serie da 22/25. Solo tirando con il 100% nella seconda giornata potrebbe approdare a quota 122/125, ovvero quella soglia che probabilmente garantirà un ampio shoot-off per l’accesso in finale.