Olimpiadi Parigi 2024 | gli italiani in gara di domenica 4 agosto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024) Tutti gliinalledi. Giornata ricca di gare e con tante medaglie in palio tra ciclismo, tennis, pugilato, ginnastica artistica, nuoto e non solo. L’Italia è presente con numerosi atleti in diverse discipline, dove proveranno a portare in alto il Tricolore ed emozionare i numerosiche li seguono. Ecco, di seguito, la lista delle gare di giornata con azzurre e azzurri impegnati aggiornata in tempo reale in base ai risultati sui campi