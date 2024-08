Olimpiadi italiani in gara oggi e programma del 3 agosto | a che ora corre Jacobs orari TV e finali

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 3 agosto 2024) Gliinil 3alledi Parigi 2024. Tutte le medaglie d’oro in palio e lein. Speranze di medaglia per l'otto femminile Canottaggio. In vasca torna Gregorio Paltrinieri nei 1500 stile libero e Simona Quadarella negli 800 stile libero. Esordio a Parigi per Marcelnell'atletica. Ilcompleto con i risultati e glidelle