Nuoto la 4×100 non cerca scuse Martinenghi | Si salva solo Carini

(Di sabato 3 agosto 2024) L’Italia maschile delfa pesante autocritica. La staffettametri mista è infatti rimasta fuori dalla finale, per la quale avrebbe potuto avere possibilità di medaglie, per effetto di un tempo pessimo nuotato nella piscina della Défense Arena. Un 3:32.71 cheil campione olimpico individuale dei 100 metri rana, Nicolò, si è sentito di commentare ai microfoni di Rai Sport: “Mi dispiace molto. Ho dato tutto quello che potevo dare come ho sempre fatto da quando sono arrivato qua”. Poi aggiunge: “E’ un dispiacere perché avremmo potuto potuto puntare al bronzo, cosa che in una finale olimpica non capita spesso. Non ci sono grossi commenti da fare: a parteche ha fatto un’ottima frazione, io, Ceccon e Miressi non siamo stati all’altezza. C’è stata una stanchezza fisica e psicologica forte”.