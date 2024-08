Napoli mercato bollente | Osimhen Lukaku e le strategie per Politano e Chiesa

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di sabato 3 agosto 2024) Ilè in fermento sul fronte del calcio, con una particolare attenzione alla cessione die all’arrivo di. Gerardo Fasano, giornalista di Ruleta Sport, ha condiviso alcune riflessioni su Area.it riguardo le possibili operazioni del club partenopeo. Tra le trattative in corso, quella per Matteoalla Roma sembra promettente. “Daniele De L'articoloe leper