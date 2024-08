Musetti è bronzo olimpico medaglia storica

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 3 agosto 2024) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Lorenzoha vinto la finale per ildel singolare maschile dei Giochi di Parigi2024. Il 22enne tennista toscano ha conquistato così unaper l’Italia del tennis, a 100 anni di stanza dall’ultima “vera”, ovvero dalvinto, sempre nella capitale francese, nel 1924 da Uberto De Morpurgo. L’azzurro, numero 16 del mondo e 11 del seeding, nell’atto decisivo per l’assegnazione del terzo posto, ha sconfitto il canadese Felix Auger-Aliassime, 19 del ranking internazionale e 13esima forza del tabellone, col punteggio di 6-4 1-6 6-3. Domani il match per il titolo a cinque cerchi tra i due favoriti del seeding, il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Carlos Alcaraz. Sempre domani, nel doppio femminile, inseguono l’oro le azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini, che se la vedranno con le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider.