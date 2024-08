Muore falciato da un’auto davanti al suo bar | Cascine di Buti sconvolta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 agosto 2024)(Pisa), 3 agosto 2024 – L’auto che in pieno giorno lo investe in maniera molto violenta. La disperata corsa con l’elicottero Pegaso all’ospedale di Cisanello. Ma per Velio Giusti, 81 anni, titolare di un bar e di un supermercato, non c’è stato niente da fare. Accade adi, sulla Sarzanese Valdera. L’imprenditore è morto durante il trasporto al pronto soccorso di Cisanello, dove i medici lo stavano attendendo dopo il tremendo incidente. Troppo gravi però le ferite riportate nell’impatto con l’auto. Il guidatore, 67 anni, si è subito fermato. E’ risultato negativo all’alcoltest. Da capire cosa abbia provocato l’incidente. Velio Giusti era una persona molto conosciuta. Tutto è accaduto proprio di fronte alle due attività che gestisce. Non solo il bar ma anche un piccolo supermercato. Immediato è stato l’allarme al 118.