MotoGP Francesco Bagnaia | Ho anticipato l’ingresso di curva 4 ed ho perso l’anteriore

(Di sabato 3 agosto 2024) Caduta pernel corso della Sprint Race del GP Gran Bretagna, decima tappa del Motomondiale 2024. Il piemontese alza bandiera bianca nel cuore della prima sfida del week-end in quel di Silverstone, out in seguito ad una scivolata nel primo settore. Il #1 di Ducati resta in ogni caso il leader della classifica con un solo punto nei confronti di Jorge Martin (Prima Pramac Ducati), secondo quest’oggi alle spalle di un’eccezionale Enea Bastianini con la seconda delle Ducati ufficiali. Il campione del mondo in carica ha affermato ai microfoni di Sky Sport: “I primi due giri ho faticato con il posteriore, purtroppo hodi4 ed ho. Sicuramente avrei attaccato e passato Espargarò, credo che avrei potuto lottare anche per qualcosa di più nel corso della prova”.