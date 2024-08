Mondragone | attività di ristorazione ambulante con furto di energia elettrica titolari nei guai

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 3 agosto 2024)di. Controlli a tappetto dei carabinieri del locale Reparto Territoriale sono stati eseguiti nelle ore di maggior concentramento della movida estiva, nell’area demaniale del lungomare Camillo Federico. Nella serata di ieri i militari dell’Arma hanno effettuato, unitamente a personale tecnico dell’ENEL, mirati controlli presso duediambulanti che, parcheggiati in quella zona turistica, offrivano in totale circa 300 posti a sedere ai numerosi avventori locali e turisti per la consumazione degli alimenti acquistati.