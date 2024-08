Mkhitaryan l’instancabile | una costante da non sottovalutare per il futuro!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 3 agosto 2024) Henrikhrappresenta l’indubbio fulcro del centrocampo dell’Inter di Simone Inzaghi nelle prime apparizioni del ritiro estivo. Neanche in queste occasioni, infatti, il tecnico piacentino ha deciso di ridurne il minutaggio. UNA– Henrikhè l’uomo in più dell’Inter di Simone Inzaghi. Corsa, intelligenza tattica, inserimenti offensivi, abilità nell’ultimo passaggio, mentalità vincente, sono questi alcuni dei fattori che incidono in maniera significativa sulle scelte del tecnico piacentino in merito al minutaggio dell’armeno nello scacchiere tattico nerazzurro. Dosare la sua presenza in campo sarà uno dei compiti più ardui da gestire per l’allenatore dei meneghini nella prossima stagione, alla luce dei molteplici impegni che l’Inter dovrà affrontare.