Milano | polizia su medico arrestato ' altre vittime si facciano avanti'

(Di sabato 3 agosto 2024), 3 ago. (Adnkronos) - "Non potendosi escludere la presenza dipossibili, in considerazione dell'elevata utenza della struttura medica (centroAsl di Corsico), che accoglie donne e uomini di giovane età, è auspicabile che eventualipersone che avessero subito abusi analoghi si rendano disponibili a denunciarli rivolgendosi al numero 0254332520". E' l'appello che arriva dalla Questura diall'indomani dell'arresto di undi base 59enne per violenza sessuale ai danni din un paziente. Il professionista, già condannato per un episodio simile, lo scorso 19 luglio avrebbe abusato di un 22enne, il quale si era rivolto alper un certificato sportivo.