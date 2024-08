Migranti quante persone sono sbarcate in Italia finora quest’estate

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 3 agosto 2024) Gli sbarchi inhanno visto l'arrivo di quasi 34miladall'inizio, di cui circa 10mila dall'inizio dell'estate. A mostrarloi dati del ministero dell'Interno. Lemorte nel Mediterraneo centrale, nel 2024,già oltre quattrocento. In queste ore continuano i soccorsi in mare, anche grazie all'attività di navi Ong come Geo Barents e Ocean Viking.