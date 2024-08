Migranti la guardia costiera libica abbandona in mare i cadaveri Le immagini dell’aereo di Sea-Watch | Per loro valgono solo da vivi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) L’aereo Seabird dell’organizzazione umanitaria Sea-, operativa nel Mediterraneo centrale, ha assistito all’abbandono indi dueda parte della. Lo racconta la stessa Ong con un comunicato su X dove pubblica leaeree scattate da Seabird. “Oggi il nostro aereo Seabird ha avvistato un gommone con 80 persone a bordo in condizioni drammatiche. Nelle vicinanze due imbarcazioni della cosiddettache sono intervenute per recuperare le persone. Dietro di sé hanno lasciato due”. L’equipaggio di Sea-avrebbe tentato di comunicare con i libici: “Ogni tentativo del nostro equipaggio di raggiungere le imbarcazioni via radio (in lingua inglese e araba) per chiedere il recupero dei corpi è stato ignorato”, prosegue il comunicato.