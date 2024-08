Mckennie la Fiorentina continua a tenerlo d’occhio ma lui RIFIUTA di andare a giocare in QUELLA SQUADRA

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 3 agosto 2024) Westontra l’interesse dellae il rifiuto a diversi club. Le ultime sul centrocampista in uscita dalla Juve Alfredo Pedullà, sul suo canale YouTube, ha parlato del futuro di Weston, nel mirino della, che è in uscita dalla Juve poiché non rientra nei piani di Thiago Motta. PAROLE – «hato alcune proposte perché le riteneva