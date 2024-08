Marta Maggetti in finale oggi in tv windsurf femminile Parigi 2024 | canale e orario

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024) Una straordinariaè indella velaalle Olimpiadi di: ecco le informazioni sue la diretta tv e streaming di. Subito dopo la semi, in cui si è qualificata insieme all’israeliana Sharon Kantor, l’azzurra raggiungerà anche la britannica Emma Wilson per questaa tre: questo vuol dire che è già certa una medaglia e non bisognerà far altro che tifare per la nostra straordinaria velista affinché si possa arrivare più in alto possibile. COME SEGUIREININ TV L’appuntamento è fissato intorno alle 13:25, 13:30 di, sabato 3 agosto: diretta tv su Discovery+, che trasmette in esclusiva tutte le Olimpiadi in versione integrale.