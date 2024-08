Malore in volo per Fedez

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 3 agosto 2024) Nuovo ricovero d’urgenza per, che si è sentito male mentre era inverso Gallipoli. Ilè avvenuto proprio sul suo jet privato con cui avrebbe dovuto arrivare in Puglia. Purtroppo durante ilverso Gallipoli, Federico non è stato bene, è stato soccorso da un’ambulanza in aeroporto e al momento è ancora in attesa dei risultati. Per questo motivo questa sera non potrà essere presente alla serata prevista al Praja di Gallipoli. Ci scusiamo con tutti per l’inconveniente è quanto comunica lo staff del rapper, ricoverato all’ospedale di Brindisi. L’ultima sua storia di Instagram era proprio all’aeroporto, nel tardo pomeriggio di ieri, mentre stava per salire sull’aereo. Ilarriva a distanza di poche settimane dal ricovero, nel mese scorso, per una emorragia interna. Fu anche l’occasione, dal letto dell’ospedale, per attaccare Chiara Ferragni.