Malore durante il volo e spavento per Fedez | ricoverato d' urgenza dopo l' atterraggio

(Di sabato 3 agosto 2024) Nuovoperche è statod'. Il rapper era in Puglia dove ieri si sarebbe dovuto esibirsi a Gallipoli, al Praja, locale del Salento. A comunicare la notizia è il suo staff che, sul profilo Instagram del rapper, ha pubblicato una nota. «Purtroppo - si legge nel messaggio social -ilverso Gallipoli, Federico non è stato bene, è stato soccorso da un'ambulanza in aeroporto e al momento è ancora in attesa dei risultati. Per questo motivo questa sera non potrà essere presente alla serata prevista al Praja di Gallipoli. Ci scusiamo con tutti per l'inconveniente»., operato per un tumore al pancreas nel 2022, era statod'in ospedale anche nelle scorse settimane per via di un'emorragia interna.