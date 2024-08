Lorenzo sei Magnifico | la vittoria su Aliassime vale il bronzo

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di sabato 3 agosto 2024) Il tennista toscano in oltre due ore di match riesce a sconfiggere il canadese e a portare a casa la medaglia di, la diciannovesima della spedizione italiana in terra francese. Musetti chiude così un periodo straordinario, nel quale ha raggiunto il suo best ranking e la semifinale di Wimbledon