LIVE – Torres-Mantova 0-2 preliminare Coppa Italia 2024 2025 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024) Ladi, match valevole per il turnodella. Dopo la grandissima cavalcata condotta nella scorsa stagione e culminata con la promozionein Serie B, la squadra biancorossa guidata da Davide Possanzini vuole partire con il piede giusto anche quest’anno. L’obiettivo è quello di assicurarsi il passaggio del turno, così da garantirsi un primo assaggio di campionato nella settimana successiva. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 3 agosto alle ore 20:30. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5– Zaccagno, Antonelli, Brentan, Dametto, Fabriani, Fischnaller, Giorico, Liviero, Scotto, Varela Djamanca, Zecca.