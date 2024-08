LIVE – Torino-Metz 3-0 | amichevole precampionato 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024) Latestuale diestiva in vista del prossimo campionato di Serie A. Dopo gli ultimi risultati sotto le aspettative, la formazione granata è attesa ad un cambio di ritmo in vista dell’esordio ufficiale che avverrà la prossima settimana, in Coppa Italia contro il Cosenza. Occhi puntati sul nuovo arrivo Che Adams, in attesa di ulteriori acquisti che andranno a rinforzare la rosa. L’incontro andrà in scena alle ore 17.00 di sabato 3 agosto. Sportface.it seguirà l’evento incon untestuale e fornirà approfondimenti sulla sfida. COME SEGUIRE IL MATCH PER AGGIORNARE FAI REFRESH O CLICCA F52-0 (36? Zapata, 45? Lazaro) L’11 titolare del: Milinkovic Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Bellanova, Linetty, Ricci, Ilic, Lazaro; Sanabria, Zapata.