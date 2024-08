LIVE Tiro a volo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | tra poco la finale dello skeet Cassandro a caccia della gloria

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:21 Mancano solo dieci minuti e si comincia! 15:17sarà chiamato anche a riscattare la prestazione incolore delle azzurre: Diana Bacosi e Martina Bartolomei, dopo una mattinata davvero difficilissima, sono praticamente fuori dalla lotta per l’ultimo atto. La prima ha chiuso con 68/75, la seconda con 69/75. 15:15 Questo il quadro dei sei finalisti. Per tre di loro sarà medaglia, per altri tre no.