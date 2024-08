LIVE – Roma-Olympiacos amichevole 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024) Alle 17:00 di sabato 3 agosto lasfiderà l’in occasione dell’in programma allo stadio Manlio Scopigno di Rieti. Dopo il pareggio col Kosice e la sconfitta col Tolosa, la squadra giallorossa di Daniele De Rossi cerca un salto di qualità non solo sul gioco, ma anche sulla condizione fisica dei suoi interpreti. Si rivedono i nazionali: Pellegrini, Mancini, Cristante ed El Shaarawy sono reduci dagli Europei e dovrebbero scendere in campo. Con loro anche i nuovi acquisti. A partire da Matias Soulè, acquistato dalla Juventus. Da valutare anche l’impiego di Artem Dovbyk, centravanti sbarcato anella giornata di giovedì. L’attacconista si rifà il look. E il mercato non finisce qui. De Rossi attende un terzino destro e forse anche un esterno sinistro e un centrocampista in più.