LIVE – Portorico-Stati Uniti 47-66 | basket maschile Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024) Ilindi, sfida valida come terza giornata del Gruppo C dialledi. In programma l’ultima giornata della prima fase della competizione, che vede gli statunitensi reduci da due vittorie in altrettante partite, prima contro la Serbia e poi contro il Sud Sudan. Per i centroamericani, invece, sono arrivate due sconfitte che ne hanno decretato l’eliminazione. Ultimi minuti, quindi, per definire la classifica finale delle migliori dodici squadre della competizione, nonché l’ordine e, quindi, il tabellone della fase ad eliminazione. La palla a due è fissata alle ore 17:15 di sabato 3 agosto, con Sportface che vi fornirà ildiaggiornato in tempo reale.