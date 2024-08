LIVE Olimpiadi Parigi liveblog 3 agosto in DIRETTA | oro Maggetti 4 Cassandro 5 il judo Ora Italia-Polonia di volley

Leggi tutta la notizia su oasport

Buongiorno e benvenuti alla testuale integrale delle Olimpiadi di Parigi 2024. OA Sport vi propone la testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 3 agosto, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Judo – Beurskens fa valere la differenza di peso a suo favore rispetto all'avversaria e porta il primo punto ai Paesi Bassi. Ora Tsjakadoea sfida Buncic nei -73 kg maschili. Judo – Va al golden score l'incontro tra Yondonperenlei e Butbul. Judo – Ippon per Buncic, la Serbia riequilibra i conti. Il terzo incontro vedrà di fronte Joanne Van Liesehout e Marica Perisic nei -70 kg femminili.