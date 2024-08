LIVE – Musetti-Auger Aliassime 6-4 1-3 tennis finale bronzo Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024) Ile latestuale del match tra Lorenzoe Felix, valevole comeper ildel torneo disingolare maschile alledi. Ilta nato a Carrara ha mostrato il suostilisticamente fantastico durante un notevole percorso olimpico, riuscendo a eliminare Gael Monfils, Mariano Navone, Taylor Fritz e Alexander Zverev; soltanto il serbo Novak Djokovic, in semi, è riuscito a frenare il talento dell’azzurrino.ha ugualmente la possibilità di conquistare una medaglia contro il canadese, incontrato cinque volte in carriera con due vittorie e tre sconfitte all’attivo. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale sulla partita di scena sul Philippe Chatrier, come quarto e ultimo evento dalle ore 12.00 (pomeriggio inoltrato o prima sera) di oggi, sabato 3 agosto.