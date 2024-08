LIVE – Monza-Sassuolo 0-0 amichevole 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024) Alle 17:00 di oggi, sabato 3 agosto,scenderanno in campo in occasione del testin programma al Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi-Monzello. Sfida tra campioni del mondo in panchina: Alessandro Nesta sfida Fabio Grosso. Ex difensori della nazionale di Marcello Lippi, ora pronti all’esordio stagionale in gare ufficiali con la nuova squadra. Nesta si avvicina all’impegno di Coppa Italia contro il Sudtirol (9 agosto) e ora spera di vedere buone indicazioni da parte della sua squadra. Posti tutti esauriti al centro sportivo. E ilvuole fare bella figura davanti al suo pubblico. Anche ilspera di ottenere buoni segnali sul piano del gioco e della condizione. Aspettando novità dal mercato (sia in entrata che in uscita), Nesta e Grosso sperano di uscire col sorriso dall’di oggi a Monzello. Sportface.