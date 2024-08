LIVE – Italia-Romania pallanuoto maschile | Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024) Latestualedi, match valido come quarta giornata della fase a gironi dialledi. Ancora a punteggio pieno, dopo i successi ai danni di Stati Uniti, Croazia e Montenegro, il Settebello torna in acqua per una nuova sfida della prima fase, dove potrà consolidare il primo posto nel gruppo A. L’appuntamento è alle ore 21:05 di sabato 3 agosto. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella sfida tradiallediaggiornata minuto per minuto.