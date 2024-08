LIVE Italia-Romania Olimpiadi Parigi pallanuoto in DIRETTA | sfida da vincere per il Settebello

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti allatestuale di2024, partita daper il. L’si è imposta 11-9 sul Montenegro dopo una serie di tiri di rigore. All’Aquatics Centre di Saint-Denis, gli azzurri hanno conquistato due punti, mantenendo la prima posizione nel girone insieme alla Grecia. Eroi dei rigori sono stati Nicosia, che ne ha parati due, e Condemi, che ha segnato quello decisivo. I tempi regolamentari si erano conclusi sull’8-8. Questa è stata la terza vittoria consecutiva per il, che si è avvicinato così ai quarti di finale del torneo olimpico. Iltornerà in acqua oggi alle 21:05 per affrontare la, prima di chiudere il girone contro la Grecia lunedì 5 agosto alle 15:10.