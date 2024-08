LIVE Canoa slalom Olimpiadi Parigi in DIRETTA | De Gennaro e Horn ci provano nell’extreme

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti allatestuale dellaextreme,2024, occhi puntati su De. La competizione dellaExtreme alledi2024 è in pieno svolgimento e oggi, 3 agosto, gli atleti italiani sono pronti a scendere in acqua per contendersi un posto nelle fasi finali. Giovanni De, grazie alla sua eccellente prestazione nel Time Trial dove ha registrato un tempo di 67.71 secondi, si presenta come uno dei favoriti. Oggi alle 17:00 affronterà Isak Ohrstrom (SWE) e Joris Otten (NED) nel turno 1. Nella competizione femminile, Stefaniee Marta Bertoncelli rappresentano l’Italia con grande determinazione., con un tempo di 76.