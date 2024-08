L’intelligenza artificiale sbarca anche nel mondo della skincare

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 3 agosto 2024) Bonnie Beauty è una startup fondata nel 2021 da Alice Zabeo che ha rivoluzionato ilcosmesi grazie all’uso del. Nata a Monza nel 1996, Zabeo ha sempre saputo che un giorno sarebbe diventata un’imprenditrice. Dopo gli studi in Farmacia all’Università di Pavia diventa travel influencer, ma durante la pandemia è costretta a mettere in stand-by il suo blog di viaggi. Decide quindi di dedicarsi alla sua seconda grande passione: la. Oggi, grazie all’algoritmo che sfrutta, Bonnie Beauty è il primo marchio made in Italy che riesce a formulare creme create per esaltare l’unicità di ogni individuo. Com’è nata Bonnie Beauty?Quando mi sono iscritta a Farmacia sapevo già che non mi sarei mai limitata a stare dietro a un bancone.