Lavoro | Avs errore scusabile’ è una porcata va ritirato’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 3 agosto 2024) Roma, 3 ago. (Adnkronos) – ?A questo punto non ci sono più dubbi, il Governo Meloni non ha nessuna intenzione di contrastare gli incidenti sul. Non basta l?ideona della ministra Calderone di dare il preavviso per le ispezioni, umiliando così ildegli ispettori, a vantaggio dei consulenti che lei ha rappresentato fino a poco tempo”. Così Franco Mari, capogruppo di AVS nella commissionedella Camera.“Infatti, arriva anche il ‘diritto all’, infilato nel decreto legislativo 103/2024. Se l?impresa compie una violazione sanzionata fino a 5 mila euro le si abbona tutto. A questo punto il nostro atto di accusa è diretto e severo: in questo modo incidenti e morti sulaumenteranno, questo Governo iperliberista sta giocando con le vite di uomini e donne cheper guadagnarsi da vivere.