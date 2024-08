L' autore del Faust prima di sedersi a scrivere amava immergersi nudo nei laghi e nei fiumi nordici Libero come le nuvole in cielo in un rito venato da inquietudini Una scrittrice-nuotatrice immagina sensazioni e pensieri del grande autore tedesco

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 3 agosto 2024) Che impertinente quel suo allievo con la pretesa di affermare che il termine “crocicchi” nella traduzione non fosse corretto e proporne un altro che a lui non piaceva. Non lo persuadeva. Continuava ad arrovellarsi sulla parolafosse un bon bon che nella bocca viene assaporato, riavvoltolato per ammorbidirlo e infine lasciarlo sciogliere. Il miele ne sarebbe fluito, addolcendo i