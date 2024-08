La scomparsa in Argentina di Del Treppo Il commosso ricordo della Npsg Logistic

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 agosto 2024) Lapiange Christian Delgiocatore italo-argentino prematuramente scomparso nella sua. Un male se l’è portato via in pochi mesi, lasciando nello sconforto tutta la sua famiglia tra cui il cognato Gustavo "Willy" Signori, anche lui grande giocatore spezzino. Deldetto "Nato" era un centrale argentino naturalizzato italiano nato nel 1971 che ha giocato alla Spezia nel 1992/93 in B1 dopo essere stato acquistato dal Belluno Volley del presidente Maurizio Paniz con cui aveva vinto il campionato. In tutti questi anni è sempre rimasto in contatto con il general manager Beppe Tartaglia che lo portò al club spezzino insieme al presidente Blangero. Lasciata la pallavolo era diventato un imprenditore di successo e viveva a Buenos Aires.