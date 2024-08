La panarda il banchetto infinito d’Abruzzo

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di sabato 3 agosto 2024) Nasce nel Medioevo come voto per una grazia di Sant’Antonio o (più probabilmente) come festa di ringraziamento offerta dai signori locali a braccianti e famiglie. Il maiale non manca mai. Oggi è stata riscoperta dopo anni d’oblio ed è vetrina dei sapori della regione.