La lunga estate degli insegnanti

(Di sabato 3 agosto 2024) Il mito dei tre mesi di ferie è destinato a rimaneretale, perché non c’è un insegnante che stacchi il giorno 8 giugno per riprendere il giorno 8 settembre, ma allo stesso tempo non è possibile sradicare questo pregiudizio dai discorsi di chi intende continuare a ripeterlo volendo sarcasticamente screditare il lavoro di chi, tutto sommato, è evidente che si goda la vita, non come chi lavora per davvero.