La finzione dell' esame di Stato

(Di sabato 3 agosto 2024) Passare dagli inutili esami di licenza agli specifici esami di ammissione in uscita e in entrata significa abolire il valore legale dei titoli di studio, come voleva giustamente Luigi Einaudi che, secondo il costume nazionale, si loda nelle cerimonie e si ignora nelle riforme