La dieta mediterranea ha poco a che fare con lo stile alimentare del Sud

(Di sabato 3 agosto 2024) Il modello attuale dellanon corrisponde alla realta? storica di nessuna area geografica del Mediterraneo. Ancora nella prima meta? del Novecento e fino agli anni Cinquanta le poppolazioni meridionali presentavano un regimea base di pane di mais, patate, pomodori, peperoni, legumi, e per il condimento usavano il grasso di maiale. La «trinita?» (olio, grano e vino) restava un’eredita? pesante, che caratterizzava, pero?, la cucina dei ricchi e soltanto i sogni dei ceti popolari. Il condimento con il «grasso porcino» ebbe quasi dovunque una significativa e non breve fortuna. In molte zone interne e montane del Sud i contadini poveri consumavano grasso di maiale e mangiavano «erbe mal condite» ancora dopo la seconda guerra mondiale.