Khelif un massacro sul ring | il tremendo colpo in faccia che manda al tappeto l' ungherese | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Dopo tanto parlare, Imaneha risposto alle polemiche direttamente suldi Parigi 2024. Al termine di tre riprese che si sono svolte regolarmente, nei quarti di finale del torneo di boxe, categoria - 66 kg donne, la pugile intersex ha vinto ai punti il match contro l'Anna Luca Hamori. Non essendo prevista nel programma olimpico la finale per il terzo e quarto posto, l'algerina è quindi sicura di vincere almeno il bronzo. A fine incontro, un saluto tra le due atlete, con l'algerina che è scoppiata a piangere assieme ai suoi allenatori, Nel primo turno,aveva vinto per il ritiro dopo pochi secondi dell'italiana Angela Carini. Poco prima del match, la pugileaveva alimentato la tensione pubblicando sul proprio profilo Instagram un fotomontaggio che la ritraeva sulinsieme a un mostro, alias Imanee.