Kamel Ghribi e il Gruppo San Donato portano l' eccellenza italiana in Iraq

(Di sabato 3 agosto 2024) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - Quando, chairman di GKSD e Vicepresidente delSan, presentò il “progetto” ai suoi interlocutori italiani, molti lo accolsero con scetticismo. Le prime visite dei medici milanesi inper esplorare i luoghi del futuro investimento delfurono accompagnate da dubbi e preoccupazioni. Oggi, le bandieree irachena sventolano sull'insegna del Teaching Hospital di Al Najaf, con la scritta “Policlinico San” eSan. La cronaca riporta il debutto indel primodella sanità privataper gestire, in partnership pubblico-privata con il governo locale, l'ospedale di Al Najaf, un policlinico universitario di alto livello in una città importante per la comunità sciita poiché ospita la tomba di Alì, che fu cugino e genero di Maometto.