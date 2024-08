Juventus Thiago Motta | Chiesa non convocato per motivi di mercato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024) “nonperdi? Sì, sia con lui che con gli altri rimasti a casa, tranne Miretti infortunato, siamo stati chiari. Abbiamo parlato con ognuno di loro, sono abituati a giocare con continuità e la società deve trovare una soluzione nel più breve possibile per il bene di tutti“. Queste le parole del tecnico della, dopo il pareggio 2-2 in amichevole a Pescara contro i francesi del Brest. L’allenatore dei bianconeri ha poi aggiunto: “Questa sera abbiamo fatto meglio, fa parte del percorso di preparazione. Siamo convinti adesso di preparare bene la stagione. Tutto sommato sono contento per il miglioramento rispetto alla prima partita“. Anche Locatelli ha parlato a Sky nel post partita: “Ci sono i margini per fare un buon lavoro. Noi lavoriamo e ci alleniamo per vincere ma bisogna fare un passo alla volta“.