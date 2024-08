Italicus i 50 anni della strage dimenticata | 12 morti 48 feriti ma nessun responsabile

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Dopo l’versariodi Bologna, il 4 agosto si ricorda il 50°versario dell’attentato dell’. All’1.23notte di domenica 4 agosto 1974 una bomba esplose sul treno Roma-Monaco con 342 persone a bordo – nel tratto di transito a San Benedetto Val di Sambro, sull’Appennino bolognese – causando 12e 48. Lafu rivendicata da Ordine Nero, ma i processi non sono riusciti ad attribuire la responsabilità. Avevano fra i 14 e 70e come per il massacrostazione c’erano anche turisti stranieri. Tra iil 25enne forlivese Silver Sirotti, medaglia d’oro al valore civile, controllore che non doveva nemmeno essere in servizio quella notte. Fu tra i primi a soccorrere i passeggeri nella carrozza colpita, la quinta, sventrata quasi all’uscita dalla lunga galleria dell’Appennino toscoemiliano, e morì sopraffatto dal fuoco e dal fumo.