IPM di Torino in rivolta | flop del decreto Caivano

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di sabato 3 agosto 2024) Articolo pubblicato sabato 03 Agosto 2024, 20:30 L’Istituto Penale Minorile (IPM) diè stato teatro di un disastro, una graveche ha riaperto il dibattito intorno al funzionamento degli istituti per minorenni in Italia. Durante la notte del 1 agosto, i ristretti hanno incendiato diverse sezioni e pubblicato video su TikTok in cui L'articolo IPM diindelproviene da Il Difforme.