Incidente mortale sull’A12 prima lo schianto e poi le fiamme | 22enne perde la vita

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 3 agosto 2024) Civecchia, 3 agosto 2024 – Terribilesull’autostrada A12 al chilometro 30, direzione Civecchia, intorno alle 15. Un ragazzo di nazionalità italiana di circa 22 anni per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della sua vettura sbattendo violentementesul guardrail e dopo sul muro a margine della carreggiata. L’urto violento ha strappato il motore della macchina che dal calore ha innescato l’incendio della sterpaglia adiacente. I sanitari del 118 giunti sul posto hanno subito soccorso il ragazzo prestando immediatamente le cure del caso, purtroppo però nonostante i tentativi il medico purtroppo ne ha dichiarato il decesso.