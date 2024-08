Imane Khelif vince contro l’ungherese Hamori e va in semifinale | poi scoppia a piangere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Un match combattuto fino all’ultima ripresa. Poi la vittoria ai punti, la corsa verso il suo allenatore e il pianto liberatorio. Cosìha vissuto il ritorno sul ring alle Olimpiadi di Parigi 2024 dopo il casoto attorno alla sua partecipazione ai Giochi. La pugile algerina ha vinto (5-0)Anna Lucae si è qualificata alle semifinali di boxe nella categoria 66 kg. L’atleta intersex è così certa di aver conquistato una medaglia alle Olimpiadi: nel pugilato infatti si assegnano due bronzi a chi perde in. Dopo il ritiro dell’italiana Angela Carini, che è rimasta sul ring appena 46 secondi, l’intraè stato un match vero. Nonostante le polemichete anche in Ungheria, la pugile magiara ha dichiarato prima dell’indi non avere paura ed è rimasta a combattere sul ring fino alla fine.