Imane Khelif saluto militare e lacrime | le frasi su Dio e le donne non passano inosservate

(Di sabato 3 agosto 2024)continua ad avanzare nel tabellone della boxe femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. La pugile algerina, schivando le polemiche che hanno fatto seguito al match contro Angela Carini, ha boxato su 3 round contro l’ungherese Anna Luca Hamori, battendola per decisione unanime. Una bella rivincita dopo che l’atleta magiara aveva dichiarato: “ho lavorato tutta la vita per essere ai Giochi e forse un uomo fermerà il mio sogno“, postando la foto di un mostro che boxa contro una ragazza.-Anna Luca Hamori:dopo la vittoria Al termine dell’incontro,ha fatto il, poi è scoppiata in. Ai media algerini ha dichiarato: “combatto per l’onore e la dignità di tutte le. Ho lavorato duramente per essere qui, e sono orgogliosa di portare una medaglia al mio paese.