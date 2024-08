Imane Khelif candidata con il Pd Tam tam impazzito | la foto che fa sprofondare la Schlein | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Com'era inevitabile, il caso dell'identità sessuale della pugileha scatenato un'implacabile ondata di ironia. A fare da raccoglitori dei tanti spunti comici ci hanno pensato i social. Scorrendo i post, ecco che troviamo l'inedito manifesto elettorale dell'algerina nei panni di futuradel Pd. Del resto, i dem non ci hanno messo neanche un secondo ha sposare la causa dell'atleta intersex, andando contro la sfidante italiana. Continuando a spulciare, scopriamo che qualcuno ha finalmente svelato il mistero sul motivo per cui il Cio abbia consentito alla pugile di combattere fra le donne: i membri del Comitato Olimpico sono gli stessi che hanno messo in scena l'Ultima Cena durante la cerimonia inaugurale dei Giochi. Infine, il match frae Carini è stato ricreato in versione animata, riprendendo la scorrettissima sitcom South Park.