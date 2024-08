Il dottor Alì | trama e streaming Stagione 2 puntata 22 | Oltre l’impossibile

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

Sabato 10 agosto 2024 è andata in onda la puntata dal titolo "Non è mai troppo tardi per l'amore?", ventiduesimo episodio della seconda stagione della fiction turca Il Dottore Ali, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata. Il Dottore Ali – Trama episodio 2/22 Il tentativo di Nazlı e Ali di mantenere una semplice amicizia si scontra con la realtà, soprattutto quando dovranno prendere una decisione che potrebbe cambiare il destino di un paziente. Ma sarà proprio questa crisi a svelare un segreto che sconvolgerà completamente le loro vite.