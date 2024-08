Idf ' ucciso in un raid il comandante di Hamas a Tulkarem'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) L'Idf, l'esercito israeliano, afferma di averstamani in un attacco aereo ilmilitare didi, in Cisgiordania, in un omicidio mirato che ha colpito un veicolo uccidendo altre quattro persone. Lo riportano i media israeliani. La vittima principale viene identificata in Sheikh Haitham Balidi,didelle Brigate Izzadin al-Qassam, l'ala militare di. L'agenzia palestinese Wafa ha dato notizia di un veicolo colpito dall'aria vicino acon cinque morti, senza tuttavia svelarne l'identità.